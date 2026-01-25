Haberler

Hakkari'de Kızakla Kayan Çocuğa Otobüs Çarptı: Ölü

Hakkari'de Kızakla Kayan Çocuğa Otobüs Çarptı: Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de kızakla kayarken halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Lezgin Erdal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ'de kızakla kayarken halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Lezgin Erdal (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Keklikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kızakla kayan Lezgin Erdal'a, Hakkari Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Erdal ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Lezgin Erdal doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kızakla yolda kaydığı sırada otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı