Hakkari'de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (3)
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KOÇ'UN CENAZESİ DE ÇIKARILDIHakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp, kaybolan Hakime Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı.
KOÇ'UN CENAZESİ DE ÇIKARILDI
Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp, kaybolan Hakime Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Aydın'ın cesedinin 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel