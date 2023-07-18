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Hakkari'de kırılan buzulların arasında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı (3)

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KOÇ'UN CENAZESİ DE ÇIKARILDIHakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp, kaybolan Hakime Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı.

KOÇ'UN CENAZESİ DE ÇIKARILDI

Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp, kaybolan Hakime Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Aydın'ın cesedinin 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Mehmet Aydın Hakkari Aydın Güncel Haberler

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