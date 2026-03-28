Hakkari'de kayak merkezi yoluna düşen çığ temizlendi
Hakkari'de Mergabütan Kayak Merkezi yoluna düşen çığ, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenerek ulaşıma açıldı.
Kayak merkezi ile Durankaya beldesine ulaşımın sağlandığı yola, Merzan Mahallesi yakınında çığ düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yoldaki kar yığınını temizledi.
Yolu ulaşıma açan ekipler, bekleyen araçların geçişini sağladı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı