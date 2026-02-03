Haberler

Hakkari'de evin duvarına kaya parçası düştü

Güncelleme:
Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde bir kaya parçası evin yatak odasına düştü. Olayın ardından AFAD ekipleri gerekli yardımların sağlanacağını duyurdu.

'GEREKLİ YARDIMLARIN SAĞLANACAĞINI SÖYLEDİLER'

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde dağdan kopan büyük bir kaya parçasının duvarını delerek, yatak odasına girdiği evde yaşayan Yusuf Dayan'ın kardeşi İsmail Dayan, "Dün akşam evde otururken büyük bir gürültü duyduk. Odaya gittiğimizde büyük bir kaya parçasının eve düştüğünü ve duvarın yıkıldığını gördük. Olayın ardından AFAD ekipleri gelerek inceleme yaptı ve gerekli yardımların sağlanacağını söylediler" dedi.

