Hakkari'de eğitime kar engeli

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Konuya ilişkin Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre; Hakkari il genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceği, saat 09.00'dan sonra başlayacak kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin yüksek olacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0–12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (1 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.