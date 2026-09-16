Haberler

Hakkari'de kar ve sağanak nedeniyle çöken yol yeni açılan güzergahla yenileniyor

Hakkari'de kar ve sağanak nedeniyle çöken yol yeni açılan güzergahla yenileniyor
Güncelleme:
+10 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kış ve ilk bahar dönemlerinde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle bir kısmı çöken yol yeni açılan güzergahla yenileniyor.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kış ve ilk bahar dönemlerinde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle bir kısmı çöken yol yeni açılan güzergahla yenileniyor.

Durankaya Belediyesi, İl Özel İdaresinin desteğiyle Yeni Mahalle yakınındaki yolda güvenli ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleriyle çökme yaşanan noktanın yukarı kısmında yeni yol açılması için çaba gösteriyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı İsmail Demirci, 7 mahallenin bulunduğu beldeye ulaşımın iki yoldan sağlandığını söyledi.

Çökme yaşanan yolda ilkbaharda yağışlara bağlı çökme yaşandığını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Yolda zaman zaman kayma da oluyor. Kışın çok kar yağdığı için yollarımızda hasar oluştu. Biz de çökme yaşanan yolda çalışma başlattık. İl Özel İdaresinin de desteğiyle çökme yaşanan noktanın güzergahını değiştiriyoruz. 400 metrelik yeni bir yol yapıyoruz. Söz konusu noktanın yukarısından yolu götüreceğiz. Beldemiz geniş bir alana sahip. Tüm yerleşim yerlerimize belediye hizmetlerini götürüyoruz. Göreve geldiğimizden hem altyapı hem de üstyapıda çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA
Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir?

Destici'yi küplere bindiren bayrak! Dayanamayıp sordu: Bu nedir?
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe Talisca'yı mumla arıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail bir komutanı öldürdü! Kassam Tugayları böyle duyurdu
Ankara’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 17 kişi suçüstü yakalandı
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Çığlıkları duyan aile sokağa indi
Rusya: Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk

Rusya'dan Kiev'e saldırı! Askeri sanayi tesisi vuruldu
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim