Hakkari'de sağlıkçılar erken teşhis için kar kış demeden yollarda

Hakkari merkez ve ilçelerinde, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) görevli sağlıkçılar, karlı yolları aşarak ulaştıkları yerleşim yerlerinde erken teşhis ve tedavi için vatandaşları bilgilendiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde şehir merkezi ve ilçelerdeki KETEM'lerde görev yapan sağlık çalışanları, erken teşhis için mahalle, köy ve mezraları dolaşıyor.

Zorlu arazi koşullarına sahip kentte, risk grubunda yer alan kişileri belirlemek için aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanları yoğun mesai harcarken, olumsuz hava koşullarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Zaman zaman karlı yolları aşan, araçların gitmediği noktalara karda yürüyerek ulaşan ekipler, vatandaşlara meme, rahim ağzı ve kolon kanseriyle ilgili bilgi veriyor, erken tanının önemini anlatıyor.

Talep üzerine vatandaşlara sağlık hizmeti de sunulan çalışmalarda, geçen yıl yaklaşık 21 bin kişinin kanser taraması yapıldı, şüpheli bulguya rastlanan 471 kişi ilgili uzman doktorlara yönlendirildi.

Farklı hastalıklarda erken teşhis konulan 34 hastanın da tedaviye başlanması sağlandı.

"Erken tanı hayat kurtarır diyoruz"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Burhan Yılmaz, AA muhabirine, sağlık ekiplerinin kanserle mücadelede önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Ekiplerin sahada hem bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları olduğunu hem de vatandaşları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmeye çalıştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"2025 yılında ilimizde yaklaşık 21 bin tarama yaptık. Bu taramalar neticesinde 471 kişide şüpheli lezyon tespit ettik. Bu kişileri ilgili uzman hekimlere yönlendirdik. Bunlardan 34'üne erken teşhis konuldu. Bu hastalarımızın tedavileri devam ediyor. Daha önce taramalar sonucunda erken tanı konulan vatandaşlarımızın bir kısmı sağlığına kavuştu. Erken tanının kanserle mücadelede ne kadar önemli olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Erken tanı hayat kurtarır diyoruz. İlimiz genelinde kanser tarama çalışmalarımız her yıl artarak devam ediyor."

"Hakkari'nin coğrafyası zorludur"

Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Enes Erbalcı da insanlarda kansere karşı bilinci artırmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

En ücra köylerdeki insanların da kanser taramasına ulaşması için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Erbalcı, "Hakkari'nin coğrafyası zorludur. Kışı sert geçiyor. Bu hizmeti elimizden geldiğince her yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kanser, dünyada ölüm nedenlerinin başlıcalarından biridir. Kanserle mücadelenin en önemli yolu da erken teşhistir. Bu yüzden biz de insanların farkındalığını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ebe Sabiha Kayar ise taramalar öncesinde planlama yaptıktan sonra harekete geçtiklerini aktararak, "Evleri ziyaret ederek vatandaşlara gerekli eğitimleri veriyoruz. Onları gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Kanserle mücadelede erken tanı çok önemli. Bunun için gerekli koşulları sağlıyoruz, köy köy geziyoruz. Vatandaşlarımıza gerekli hizmeti veriyoruz. Kar kış demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde ekiplerin bilgilendirdiği Asya Gök ise sağlık görevlilerinin sık sık kendilerini ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Buraya gelip muayenemizi yapıyorlar. Hastalara bakıyorlar. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.