Hakkari'de heyelan meydana geldi

HAKKARİ - Hakkari'de meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken ev güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesinde ikamet eden 6 nüfuslu Yakın ailesinin yaşadığı evin üzerine akşam saatlerinde dağdan kopan kayalar düştü. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri alırken bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

"Deprem sandım"

Ev sahibi Emin Yakın," Evde oturuyorduk. Aniden evim sallandı. Deprem sandım. Eşim ve çocukların arka odadaydı içeri kaçtılar. Arka odalarımın üzerimize doğru geldiğini gördüm. Can havliyle engelli oğlumu ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Sonradan anladım ki evimin arka tarafındaki tepeden kayalar kopup evimin üzerine gelmiş. Evimde hasar var. Yılarca çalışıp bu evi yaptım. Borç içindeyim. TOKİ afet konutlarına defalarca başvurdum ismim çıkmadı. Evim ve mahallem tehlike altında. Yetkililer bir çözüm bulmalı. Benim de mağduriyetim giderilmeli. Bu kış günü evimi terk etmek zorunda kalıyorum. Lütfen bize yardım edin" diye konuştu.

Heyelanlı evin güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi.