Haberler

Hakkari'de 'Hayır Çarşısı' Etkinliği ile Gazze'ye Destek

Hakkari'de 'Hayır Çarşısı' Etkinliği ile Gazze'ye Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de İl Müftülüğü ve TDV Kadın Kolları iş birliğiyle düzenlenen 'Hayır Çarşısı' etkinliği, yöresel yemekler ve ürünlerin satışını yaparak Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek sağladı.

Hakkari'de İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Hakkari Şubesi Kadın Kolları iş birliğiyle "Hayır Çarşısı" etkinliği düzenlendi.

Merkez Ulu Cami avlusunda yapılan etkinlikte evlerde hazırlanan yöresel yemekler ve yiyecekler ile çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Kent sakinlerinin ilgi gösterdiği etkinlikten elde edilen gelir Gazze'ye ulaştırılacak.

Hakkari İl Müftüsü ve TDV Hakkari Şube Başkanı Hüseyin Okuş, İsrail'in uyguladığı vahşete sessiz kalmayarak Gazzeli kardeşleri için etkinlik düzenleyen din görevlilerine ve TDV Hakkari Kadın Kolları gönüllülerine teşekkür etti.

Etkinliğin Müslüman kardeşliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Okuş, "Müslüman olarak Gazze'de yaşanan dramı iliklerimize kadar hissetmiyorsak kendimizi sorgulamalıyız. Hiçbir şey yapamıyorsak İsrail menşeli mallara boykotu genişletebiliriz. Gazzeli mazlum kardeşlerimizin kurtuluşları için dua ve niyazda bulunabiliriz. İmkanlarımız ölçüsünde lojistik destek sağlayabiliriz. İşte bugün düzenlediğimiz bu etkinlik, gerçek Müslüman halkların ortak duygularını temsil etmektedir. Bu vesileyle hayır çarşımıza katkı sunan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Bazı çocukların harçlıklarını Gazze için bağışladığı etkinliğe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kurum amirleri, din görevlileri ve kent sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.