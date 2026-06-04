Hakkari'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Meydan Medresesi'nde düzenlenen sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca hazırladığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi gezen Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor, Halk Eğitimi Merkezlerinin bireylerin kişisel gelişimine katkı sunduğunu, üretimi teşvik ettiğini ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişim ve toplumsal kalkınmanın önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Merkezlerin her yaştan vatandaşı eğitimle buluşturduğunu ifade eden Yılmaz, "2025-2026 eğitim öğretim yılında Hakkari genelindeki 5 Halk Eğitimi Merkezi'nde 1820 kurs açıldı, 617 usta öğretici görev yaptı ve 28 bin 892 kişi çeşitli alanlarda eğitim aldı." dedi.

Sergiye Vali Yardımcısı Recep Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, kurum amirleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.