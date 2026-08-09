Yüksekova'da 20 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi'nce Bataklı köyünde düzenlenen operasyonda 2 yıldır aranan F.D, yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA