Felç geçirmesine neden olan tümörden 4 saatlik ameliyatla kurtuldu

Hakkari'de erken yaşlanmaya yol açan genetik hastalık (Werner sendromu) teşhisi konulan Tahir Sönmez, felç geçirmesine neden olan beynindeki tümörden Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan 4 saatlik ameliyatla kurtuldu.

Derecik ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Sönmez'e, 18 yaşındayken gittiği bir sağlık kuruluşunda Werner sendromu teşhisi konuldu.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 2018'de tiroit ameliyatı geçiren Sönmez, bir süre sonra vücudunun sağ tarafında felç yaşadı.

Başındaki ağrı ve vücudundaki güçsüzlük nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesi'ne başvuran Sönmez'in beyninde, yapılan kontroller sonucu tümör tespit edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Cafer İkbal Gülsever ve ekibi tarafından ameliyata alınan Sönmez'in beynindeki tümör 4 saatlik operasyonla alındı.

Gülsever, gazetecilere, hastanın 45 yaşında olmasına rağmen 70-80 yaşında göründüğünü söyledi.

Bir ay önce hastaneye başvuran hastanın beyninin motor ve güç merkezine yakın noktasında büyük bir kitle gördüklerini belirten Gülsever, şöyle konuştu:

"Bu hastalık nedeniyle katarakt, şeker, kemik erimesi ve enfeksiyon durumları gözükebiliyor. Hastamızın sağ tarafı felçli ve bir hareketi yoktu. Bu hastamız aynı zamandan 2018 yılında tirioid ameliyatı olmuştu. Oldukça nadir gözüken bir hastalıktır. Mesleki hayatımda ilk defa görüyorum bu hastalığı. Yaklaşık bir hafta önce Hakkari Devlet Hastanesi'nde hastamızı ameliyata aldık. Ankara ve İstanbul'daki merkezlerde kullanılan ileri teknoloji cihazlarla mikroskop, nöromonitörizasyon ve kortikal haritalama eşliğinde, beyin dokusuna zarar vermeden tümörü başarıyla çıkardık. 4 saatlik ameliyat sonrası kitle etkisi ortadan kalktı. Hasta yavaş yavaş yürümeye başladı ve kas gücü geri geldi. Bir günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan Sönmez kısa süre içinde taburcu edilecek."

Sönmez de ameliyatını gerçekleştiren Gülsever ve ekibine teşekkür etti.