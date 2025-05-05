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Hakkari'de Fırtına Etkili Oluyor: Çatılar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü

Hakkari'de Fırtına Etkili Oluyor: Çatılar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, seralar zarar gördü ve park halindeki araçlar hasar aldı. Meteoroloji uyarısının ardından oluşan kuvvetli rüzgar, ağaçlar ve elektrik direklerini de devirdi.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları ve seralar uçtu, park halindeki bazı araçlar hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası, Derecik ilçesinde fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu. Rüzgar, seraların zarar görmesine, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine ve iletkenlerin kopmasına da neden oldu. Devrilen direkler ve kopan iletkenler için çalışmalar sürdürülüyor. Derecik Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezinde ve köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Fırtına nedeniyle park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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