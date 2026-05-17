Düğün dönüşü kaza; 1 ölü, 3 yaralı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Hakkari-Çukurca kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Çöplük mevkiinde meydana geldi. Çukurca ilçesindeki bir yakınının düğününden dönenlerin içinde bulunduğu Şervan Özdemir (32) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Özdemir hayatını kaybederken, Mefar Demir, Ercan Demir ve Ümmet Özkan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mefar Demir, ilk müdahalesinin ardından Van'a sevk edildi.

Şervan Özdemir'in cenazesi hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından bugün Tekser Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
