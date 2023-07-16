Hakkari'de buzul kırılması sonucu 4 kişi düştü

HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na çıkan 4 kişi, üzerinde bulundukları buzulun kırılması sonucu boşluğa düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler, 2 kişiyi kurtarırken, diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'dan kente gelen Kemal ve Gülay Avcu çifti ile beraberlerindeki Mehmet Aydın ve Hakime Koç, Cilo-Sat Dağları'ndaki buzulları görmek için sabah saatlerinde otomobille bölgeye gitti. Ancak bir süre sonra yakınları, 4 doğaseverden haber alamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Avcu çiftinin kırılan buzulların arasında olduğu tespit edildi. Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarıldı. Avcu çifti, tedbir amaçlı helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bölgeye helikopterle gidip, çalışmaları havadan izleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, şelalenin bulunduğu alanda buz kütlesinin uç kısmından kırıldığını, bu nedenle 4 kişinin düştüğünü, kurtarılan 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi. Vali Akbıyık, diğer 2 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.