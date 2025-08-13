Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Hazırlıkları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 22 Ağustos-28 Eylül'de farklı şehirlerde organize edilecek "Bir Anadolu Şenliği"nin ilk durağı olan Hakkari'de hazırlıklar başladı.

Valiliğin Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos-4 Eylül'de kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde düzenlenecek şenlik kapsamında çocuk etkinlikleri, konserler, tiyatro gösterileri yapılacak.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında Valilik salonunda "Anadolu Şenlikleri Koordinasyon" toplantısı düzenlendi.

Etkinliklere ilişkin detayların görüşüldüğü toplantıda, programın sorunsuz ve güvenli şekilde tamamlanması için gerekli planlamalar yapıldı.

Çelik, yaptığı konuşmada "Hakkari'nin kültürel zenginliklerini ve sosyal yaşamını güçlendirecek bu tür etkinlikler, hemşehrilerimizin bir araya gelmesine ve şehrimizin tanıtımına önemli katkı sağlayacak." dedi.

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, kaymakamlar, vali yardımcıları, güvenlik birimleri ve kurum müdürleri katıldı.