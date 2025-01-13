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Hakkari'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranları Düşüşte

Hakkari'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranları Düşüşte
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, kent genelinde asayiş olaylarının yüzde 8, dolandırıcılık olaylarının yüzde 40 ve trafik kazalarının yüzde 35 oranında azaldığı bildirildi. Narkotik suçlarla mücadelede ise operasyonlar yüzde 5 oranında artış gösterdi.

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-11 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayların önceki yılın aynı dönemindeki olaylarla kıyaslandığı verilerin değerlendirildiği belirtildi.

Kent genelinde asayiş olaylarının yüzde 8, dolandırıcılık olaylarının yüzde 40 ve trafik kazalarının yüzde 35 oranında azaldığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonların yüzde 5 oranında arttığı bildirilen açıklamada, bu dönemde çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 86 kişinin yakalandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, kentte suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür etti.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve ilgili birim yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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