Hakkari'de AK Parti'den bayramlaşma programı

Hakkari'de AK Parti İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, partililerle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajının okunmasının ardından konuşan Kaya, bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu söyledi.

Kaya, "Hakkari'de artık kavganın değil kardeşliğin, huzurun ve barışın konuşulduğu bir dönem yaşanıyor. Bu tablo bizleri son derece mutlu ediyor. Şehrin gelişmesi ve hak ettiği hizmetleri alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Programa AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Rızgar Özdemir ve teşkilat mensupları katıldı.