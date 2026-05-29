Hakkari'de AK Parti'den bayramlaşma programı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla Öğretmenevinde bayramlaşma programı düzenledi. İl Başkanı Kaya, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Hakkari'de huzur ve barış ortamının hakim olduğunu belirtti.

Hakkari'de AK Parti İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, partililerle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajının okunmasının ardından konuşan Kaya, bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu söyledi.

Kaya, "Hakkari'de artık kavganın değil kardeşliğin, huzurun ve barışın konuşulduğu bir dönem yaşanıyor. Bu tablo bizleri son derece mutlu ediyor. Şehrin gelişmesi ve hak ettiği hizmetleri alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Programa AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Rızgar Özdemir ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
