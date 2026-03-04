Haberler

Hakkari'de 58 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 58 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonlarda 58 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki ayrı olayda toplam üç şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 58 kilo 971 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçeye bağlı Güldalı köyünde yaşayan S.F. ve G.F'nin evlerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, şeffaf 39 saklama kutusunda 43 kilo 708 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden G.F. gözaltına alındı, S.F'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sarıtaş köyü Yemişli mezrasında da bir tırda yapılan aramada 29 paket halinde 15 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı
ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor

Trump'ın canını sıkacak İran uyarısı: Büyük tehdit oluşturuyorlar