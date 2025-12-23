Haberler

Hakkari'de 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi

Güncelleme:
Hakkari'de jandarma ekiplerinin düzenlediği yol kontrolünde bir otomobilde 5 kilo 815 gram eroin ile birlikte 150 bin lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Geçimli köyünde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobil durduruldu.

Otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 15 paket halinde 5 kilo 815 gram eroin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 bin lira, 4 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

