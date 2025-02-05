Hakkari'de 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hakkari'de merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, öğle arasında hazırlanan yemeği yedi. Yemekten bir süre sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı.

34 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan 34 öğrenci, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.