Hakkari'de 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Hakkari'de bir okulda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari'de merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, öğle arasında hazırlanan yemeği yedi. Yemekten bir süre sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı.
34 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Rahatsızlanan 34 öğrenci, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel