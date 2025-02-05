İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

Hakkari'de 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de bir okulda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler, öğle arasında hazırlanan yemeği yedi. Yemekten bir süre sonra bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı.

34 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan 34 öğrenci, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hakkari'de 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
img

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
img

Bir Gece Masalı'nda flaş ayrılık!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çıkardığı şarkıyla gündeme oturan Turabi hakkında yakalama kararı

Turabi hakkında soruşturma! Yakalama kararı çıkarıldı
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.