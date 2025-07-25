Hakkari'de 300 Kilo Afyon Sakızı Ele Geçirildi

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Yüksekova'da yapılan gümrük denetiminde, Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'da gizlenmiş 300 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Türk plakalı TIR'da yapılan aramada, ahşap kasalar içerisindeki mermer blokları arasında gizlenen 300 kilo afyon sakızı ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, İran'dan Türkiye'ye Esendere Gümrük Kapısından giriş yapan Türk plakalı TIR, durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği ile TIR'da yapılan aramada, dorsede ahşap kasalar içerisindeki mermer blokları arasında gizlenen 300 kilo afyon sakızı ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, uyuşturucunun mermer görünümlü plastik içerisine gizlenerek yurda sokulmaya çalışıldığı belirtilirken, uyuşturucu madde taşıyan araca el konulup olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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