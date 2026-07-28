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Hakkari'de 30 sağlıkçı UMKE personeli oldu

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Hakkari'de İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Temel Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan 30 sağlık çalışanı UMKE personeli olmaya hak kazandı.

Hakkari'de İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Temel Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan 30 sağlık çalışanı UMKE personeli olmaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında katılımcılara eğitmenler eşliğinde deprem ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylara müdahale, trafik kazalarında kurtarma çalışmaları ve hasta taşıma teknikleri gibi afet ve acil durumlara yönelik teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 30 katılımcı, yapılan değerlendirmelerin ardından UMKE personeli unvanını aldı.

Kaynak: AA
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