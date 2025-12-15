Hakkari'de öğrenciler, ücretsiz kurslarla sınavlara hazırlanıyor

Hakkari'de 250 öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nda aldıkları ücretsiz eğitimle üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 20'den fazla dersliği, 5 etüt salonu bulunan merkezde 25 öğretmenle öğrencilere hizmet veriyor.

Sezon başında kursa kayıt yaptıran 250 öğrenci, ücretsiz verilen derslere katılarak üniversite sınavlarında başarıyı yakalamak için hazırlık yapıyor.

Öğrencilerden Hüsamettin Çiftçi, AA muhabirine, kursta görev yapan öğretmenlerin deneyimli olduğunu ve öğrencilerle yakından ilgilendiğini söyledi.

Haftanın 5 günü kursta derslerin verildiğini belirten Çiftçi, "Haftada iki gün soru çözümü yapıyoruz. İlk 5 saat ders işliyoruz. Geriye kalan saatlerde de etüt yapıyoruz. Etütlerde hocalar bize çok yardımcı oluyor. Her sınıfın kendine ait hocası var. Her hafta AYT ve TYT denemelerine katılıyoruz. Hedefim iç mimarlık." dedi.

Edanur Engin ise kursta güzel bir çalışma sisteminin olduğunu ifade ederek, "Her hafta deneme sınavlarımız var. Kaliteli yayınlarla ve denemelerle sınavımıza hazırlanıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan başta Sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.