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Hakkari'de 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

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Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Hakkari'de 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Çocuklar konvoyla Ulu Cami'ye götürülüp dua edildi, ardından eğlence merkezinde keyifli vakit geçirdi.

Hakkari'de, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar, konvoy eşliğinde Ulu Cami'ye götürülerek dua edildi.

Meydan Medresesi'ni ziyaret eden çocuklar daha sonra eğlence merkezine giderek keyifli vakit geçirdi.

Katılımcılara yemek ikramının yapıldığı etkinlikte oyunlar oynayarak eğlenen çocuklara hediyeler verildi.

Programa, Hakkari Vali Yardımcısı Burak Gürbüz, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
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