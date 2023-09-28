Hakkari'de 24 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Tutuklandı

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 12 kilo 260 gram eroin ve 11 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamda, 3 günlük çalışma sonucu 12 kilo 260 gram eroin ve 11 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.