Hakkari'de 23 Nisan Bayramı Törenle Kutlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Cumartesi günü yapılan etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü çelenk sundu, öğrenciler gösteriler yaptı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Taşkın'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasının ardından öğrenciler tarafından gösteriler yapıldı.
Polis ekiplerinin çocuklara şeker pamuğu ikram ettiği programa, Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel