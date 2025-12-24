Haberler

Hakkari'de 23 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu 10 kilo 150 gram skunk ve 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 kilo 150 gram skunk ve 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, alınan bilgi üzerine 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Kayalar köyü Erikli mezrasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iki çuvala gizlenmiş 10 kilo 150 gram skunk ve 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş

Sadettin Saran bakın nerede gözaltına alınmış
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
34 kişi ülkenin en riskli görevine aday: Peru başkanlık seçiminde rekor katılım

34 kişi ülkenin en riskli görevine aday oldu