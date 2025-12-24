Hakkari'de 23 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 kilo 150 gram skunk ve 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, alınan bilgi üzerine 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Kayalar köyü Erikli mezrasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iki çuvala gizlenmiş 10 kilo 150 gram skunk ve 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.