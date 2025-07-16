Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiirlerin okunduğu programda konuşan Kaymakam Emre Cebeci, demokrasi için mücadele edenleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Cebeci, milletin birliğini bozmak, vatanı bölmek isteyenlere milletin 15 Temmuz gecesi en büyük cevabı verdiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Nazmi Demir ise 15 Temmuz'da milletin tank, uçak ve silahlara karşı göğsünü siper ederek kahramanlığını tüm dünya gösterdiğini vurguladı.

Programa, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şakir Şen, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demir, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, kurum amirleri ve ilçe sakinleri katıldı.