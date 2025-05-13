Hakkari Çukurca'da Toz Taşınımı ve Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan toz bulutu ve şiddetli rüzgar, görüş mesafesini düşürerek hava kalitesini olumsuz etkiledi. Araçların üzerinde biriken toz nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, toz taşınımı ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede öğle saatlerinde görülen ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde de azalma yaşandı.
Toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikti.
İlçe genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel