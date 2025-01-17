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Hakan Sinangil'den '1382 Son Mermi' Kitabı

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Yazar Hakan Sinangil, 28 yıl sonra Güneydoğu Anadolu'daki askerlik hikayelerini '1382 Son Mermi' adlı kitabında topladı. Kitap, çatışma sonrası duygusal yükleri ve sivil askerlerin yaşama mücadelelerini aktarıyor.

Yazar Hakan Sinangil, 28 yıl sonra Güneydoğu Anadolu'da teğmen olarak görev yaptığı dönemdeki hikayelerini "1382 Son Mermi" başlıklı kitapta topladı.

Galatasaray Lisesi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Sinangil, 1995-1996 yıllarında askerlik yaptığı dönemde biriktirdiği hatıralarını, bir görev bilinciyle okura sunuyor.

Yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunma mücadelesini okurlarına aktaran yazar, mesleki hayatına turist rehberliği ile başladı. Ardından bankacılık sektöründe 15 yıl boyunca hizmet veren Hakan Sinangil, 2014 yılından beri kendi gıda şirketinde faaliyet gösteriyor, aynı zamanda danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunuyor.

"Amacım yazar olmak, kitaplar yazmak değil"

İstanbul'da özel bir etkinlikte kitabını tanıtan Sinangil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anılarını yazmaya yaşadıkları unutulmasın diye başladığını belirterek, "Askere gitmeden önce bir ay Paris'teydim. Bir silah bile tutmamıştım. O coğrafyaya gittikten sonra böyle bir sorumluluk ile baş başa kaldım. O dönemden 20, 25 sene sonra da yaşadıklarım kayıt altında olsun diye yazmaya başladım. Birileri merak ederse, 'o dönem Anadolu'da ne yaşandı?' açsınlar, okusunlar. Yoksa amacım yazar olmak, kitaplar yazmak değil. Aslına bakarsanız kitabın sonunda da geçtiği gibi görev tamamlandı. Benim için bu bir görevdi." dedi.

Anılarını notlar haline getirmeden yazdığını anlatan Sinangil, şöyle devam etti:

"Hiçbir hazırlık yok. Not tutmadım. Yarın unuturum diye de bir çalışma içine girmedim. Bilinçaltında zaten, o kütüphanede hepsi hazırdı. Başlayınca döküldü. Bununla birlikte insanların yaşadıklarını yazmalarında çok kıymet var. Çünkü belirli bir süre geçtikten sonra okuyunca başka bir şey oldu ve bu kitabın çıkmasıyla birlikte yaşamımda bir dinginlik dönemi başladı. Çünkü bu görev tamamlandı, bu yük benim üstümden çıktı. Son 3-4 aydır kendimi hiç olmadığı kadar olgun hissetmeye başladım."

Sinangil, sosyal medya üzerinden çok sayıda geri dönüş aldığına işaret ederek, "İnsanlar kendi yaşadıklarını, hikayelerini anlatıyorlar. 20 milyon insanın terör mağduriyeti var bu ülkede. Gerçekten rakam en aşağı o kadar. Onların hayatlarına bir şekilde dokunduysam ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

"Kitap, 'görev tamamlandı' diye bitiyor"

Erik Yayınları'ndan çıkan "1382 Son Mermi" kitabında ayrıca çatışma ve sonrasının getirdiği duygusal yükleri, her bir karakterin farklı bakış açılarıyla görmeye çalıştığına dikkati çeken Hakan Sinangil, "Kitap toplam 368 sayfa ve 60 farklı bölümden oluşuyor. Bu 60 bölüm içinde özellikle biz sivil askerlerin yedikleri, içtiklerinden tutun da yarenlikleri, dostlukları ve aile özlemleri yer alıyor. Kitap, 'görev tamamlandı' diye bitiyor ama görev kendi başıma Hakan Sinangil olarak benim görevim değil. Bu dönemde yaklaşık benim gibi sivil asker olarak adlandırabileceğim 3 milyon insanın oradan geçmiş olması. Hepimizin birer tanıdığı olsa 20 milyon insanlık bir gruptan bahsetmiş oluyor kitap." diye konuştu.

Sinangil, genç kuşakları kitap okumadıkları için suçlamak istemediğini söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onların dünyaları başka, bizim belki 6 saatte yapacağımız işi onlar 6 dakikada yapabiliyorlar. Bununla birlikte bir tane tehdit var. Bu çocukların çok sık gözlerini boyayan veya yaşam tarzlarıyla onları hayal dünyasında veya hayali olarak mutlu eden bir takım insanlar dolaşıyor. Özellikle bu coğrafyada bu insanlar var. Son 6 aydaki basını biraz incelersek, bu insanların yasa dışı bahisten bambaşka hadiselere bulaştıklarını görüyoruz. Bu çocukların bence uzak durması gereken bu sahte profiller. 'İnfluencer' (etkileyici) diyen bir grup. Çocuklara, özellikle Z kuşağına düşen bir görev var. Bu abuk sabuk insanları kendilerine kanaat lideri olarak algılamasınlar, kabul etmesinler."

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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