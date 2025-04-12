Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı

Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı
Üsküdar Belediyesi personel maaşlarını ödeyemedi, gerekçe SMS ile bildirildi

Personelin maaşını ödeyemiyor! Gerekçe SMS ile bildirildi

Hakan Fidan ve Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda Bir Araya Geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. ADF-2025, 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla devam ediyor.

Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Yasin Kabadayı

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenen ADF-2025, Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ADF-2025 kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.