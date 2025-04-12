Hakan Fidan ve Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. ADF-2025, 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla devam ediyor.
Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Yasin Kabadayı
(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" temasıyla düzenlenen ADF-2025, Antalya Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ADF-2025 kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel