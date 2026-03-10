Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgede yaşanan savaşı sona erdirmeye dönük çalışmalar ele alındı.