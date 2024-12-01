Üye Girişi
Haberler
Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler

 Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı

Orduda görev yapan askerleri tek tek esir alıp görüntüleri paylaştılar

 Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı
Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

Harita değişiyor! 8 yıl sonra bir ilk

Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı telefonda görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Başhekimin son görüntüleri ortaya çıktı
img

Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere
img

Kritik isim, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankaragücü Pendikspor Maçı Yayın Bilgisi Silifke Bld. - Karşıyaka Maçı Bilgileri Şanlıurfaspor-Keçiörengücü Maçı Bilgileri Ankaragücü Pendikspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman? Silifke Bld. Karşıyaka CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Silifke Bld. Karşıyaka maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa Maç Detayları Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçı Yayın Bilgisi Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.