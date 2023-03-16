Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? AK Parti'den ilk açıklama geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bunların hepsi kulistir, yani dedikodudur. Şu anda tek bir önceliğimiz var. Cumhurbaşkanımızın açık ara tekrar seçilmesidir. 14 Mayıs seçimi Türkiye'nin önünü açacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'de yayınlanan Özel Röportaj" programında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, kulislerde dile getirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli veMİT Başkanı Hakan Fidan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddialarına da yanıt verdi.

"SİYASET DEDİKODU İLE YÖNLENDİRİLMEZ"

Bahçeli ve Fidan'la ilgili iddialara ilişkin Kurtulmuş, "Bunların hepsi kulistir, yani dedikodudur. Siyaset dedikodu ile yönlendirilemez. Şu anda tek bir önceliğimiz var. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve Parlamentoda Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatacak bir çoğunluk sağlamaktır" açıklamasında bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR ile görüşmelere ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Yeniden Refah ve HÜDA PAR ile görüşmeler sürüyor. Cumhur İttifakı'nın kurulduğu günden bu yana hiçbir zaman pazarlık masası olarak görülmedi. Ortak hedeflerde buluşuldu. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı hedefiyle bir araya gelindi." dedi.