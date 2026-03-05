Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde Nahçıvan'a yapılan saldırıyı ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan'a yapılan saldırı ele alındı.

Kaynak: ANKA
500

