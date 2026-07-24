Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile telefonda görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, bugün Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve Karadeniz'in güvenliğine ilişkin konular değerlendirildi.

Kaynak: ANKA