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Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile telefonda görüştü

Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile telefonda görüştü
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefonda görüştü.  Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, bugün Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, bugün Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve Karadeniz'in güvenliğine ilişkin konular değerlendirildi.

Kaynak: ANKA
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