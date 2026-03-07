Haberler

Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
