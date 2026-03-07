Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptı.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz