Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Mucunski ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile bir araya geldi.

