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Bakan Fidan, Kiev'de Zelenskiy ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü ve kendisine İkinci Derece Liyakat Nişanı takdim edildi.

(KİEV) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından Kiev'de kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme bugün gerçekleşti.

Kabulde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından Bakan Fidan'a Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı takdim edildi.

Kaynak: ANKA
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