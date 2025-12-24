Haberler

Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya gelerek Gazze'deki insani durum ve barış planı üzerine görüş alışverişinde bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmede Gazze'deki durum değerlendirildi ve Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, bugün gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini kaydetti; ayrıca Gazze'deki barınma ve insani yardım ihtiyacının giderilmesi için Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hamas heyeti, ateşkesin koşullarını yerine getirdiklerini; buna karşın İsrail'in Gazze'yi hedef almaya devam ettiğini ve bu tutumun barış planının ikinci aşamasına geçilmesini engellemeye yönelik olduğunu belirtti. Hamas heyeti ayrıca, Gazze'ye girişine izin verilen TIR'ların yüzde 60'ının ticari mal taşıdığını, insani yardım miktarının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığını ifade etti; özellikle temel ihtiyaç maddeleri, ilaç, barınma malzemesi ve yakıt tedariki konusundaki eksikliklerin sürdüğünü aktardı. Görüşmede, Filistinli gruplar arası uzlaşı süreciyle ilgili gelişmeler ve Batı Şeria'daki durum da değerlendirildi. İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

