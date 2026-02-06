Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Kos ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Ankara'da bir araya geldi ve çeşitli konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye ziyarette bulunan Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile Bakanlık'ta görüştü.

