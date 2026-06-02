Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Başkanı Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını açıkladı. Fidan ayrıca İsrail'in Lübnan saldırılarının ateşkes görüşmelerini zorlaştırdığını belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında ABD merkezli Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu. Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılımıyla ilgili soru üzerine, "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay içinde birkaç kez Trump ile telefonla görüştüğünü belirten Fidan, Trump'ın her seferinde Zirve'ye katılacağını belirttiğini bildirdi.

"AVRUPALILAR ABD'NİN MESAJINI ALDI"

Siyasi söylemlere rağmen ABD'nin İttifak'a bağlılığının devam ettiğini ve NATO'dan çekilebileceğine dair uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini dile getiren Fidan, "ABD, müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk almaları yönünde sürekli olarak baskı yapıyor. Avrupalılar bu mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini artırmak için şimdiden adımlar atmaya başladı. Liderler bir araya geldiğinde bu konudaki ilerlemeyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN NİYETİNDEN EMİN DEĞİLİM"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile dün yaptığı telefon görüşmesine değinen Fidan, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ardından ateşkes görüşmelerinin devam etmesinin "son derece zor" olacağını kaydetti.

Fidan, ABD ile İran arasındaki müzakerelere Türkiye'nin destek verdiğini dile getirirken, iki tarafın da ateşkesi uzatmak için samimi bir çaba içerisinde bulunduğunu söyledi. Fidan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının, taraflar arasındaki görüşmeleri baltalayabilecek önemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına inanıyorum. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar. Ancak İsrail'in niyetinden emin değilim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
