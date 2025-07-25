Hakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Marta Kos'u İstanbul'da Ağırladı

Hakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Marta Kos'u İstanbul'da Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'u İstanbul'da kabul etti. Bu, Kos'un Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'u İstanbul'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İstanbul'da AB Komisyonu Üyesi Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu, 1 Aralık 2024 tarihinde göreve başlayan Kos'un, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini teşkil ediyor.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman, Barselona'dan servet değerinde ev aldı

Barselona'dan satın aldıkları evin fiyatına inanamayacaksınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda ve Helin 9 gün arayla öldürüldü! Katillerin bağlantısı şoke etti

9 günde iki cinayet! Katillerin bağlantısı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.