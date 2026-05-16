Ressam Hakan Esmer'in, "Kıyıdan İçeri" sergisi CerModern'de açıldı

Ressam Hakan Esmer'in Karadeniz özlemi ve babasına ithafen hazırladığı 'Kıyıdan İçeri' sergisi, CerModern'de 12 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Hakan Esmer'in, "Kıyıdan İçeri" başlıklı sergisi CerModern'de sanatseverlerle buluştu.

Ressam Hakan Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıl önce Karadeniz'den ayrıldığını ve Karadeniz'i uzaktan izlemenin ve bölgeye duyduğu özlemin giderek artmasının bu sergiyi planlamasında etkili olduğunu söyledi.

Sergiyi 6 yıl önce kaybettiği babasına ithafen hazırladığı bir vefa sergisi olarak değerlendirdiğini söyleyen Esmer, "Çünkü çok özdeşleştiriyorum Karadeniz'le babamı. Tabii çocukluğumun geçtiği bir coğrafya Karadeniz, yaylalar, sahil, deniz ve ayrıldıktan sonraki özlem onları artık resmime taşıma gerektiğini bana hissettirdi." dedi.

Karadeniz'e atıfta bulunarak işlediği temalar arasında "Heyamola" konusuna da yer verdiğini belirten Esmer, "Uzun yıllardır 'Heyamola' konusunu işliyorum. Bu sergide artık kıyıdan içeriye giriyoruz. Yaylalara, çocukluğunun geçtiği coğrafyanın zirvesine, işte buna Sümela'yı da dahil edebilirsiniz. Yayla hayatı ve evleri, Karadeniz'e ait çocukluğumla ilişkilendirdiğim hafızamda kalanları bu sergide izleyicilerle buluşturuyorum." diye konuştu.

Hakan Esmer, eserlerini tuval ve kağıt üzeri yağlı boya tekniğiyle farklı ebatlarda hazırladığını belirterek, sergide yaklaşık 100 eserin yer aldığını söyledi.

Küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın üstlendiği sergi, 12 Temmuz'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
