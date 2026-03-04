Hakan Çakır Cinayeti Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı: 3 Sanığa Müebbet Talebi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) – Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, üç sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, iki sanık hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan 45'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Aynı dosyada yargılanan maktulün babası, ağabeyi ve bir akrabası hakkında ise beraat istendi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin dava, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Suça sürüklenen çocukların da sanıklar arasında yer alması nedeniyle duruşma kapalı yapıldı, salona izleyici ve basın mensupları alınmadı. Edinilen bilgiye göre, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Annesi ve kız kardeşi ile eve giderken yaşadıkları sözlü taciz sırasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Hakan Çakır'ın öldürülmesine ilişkin davada, Cemal Zeynal ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z. tutuklu, olaya karıştığı belirtilen Umut Kılınç ise tutuksuz yargılanıyor. Aynı dosyada Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve akrabası Eyyüp Demir de sanık olarak yer alıyor.

Mütalaada istenen cezalar

Edinilen bilgiye göre, duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, iki sanık hakkında ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan 45'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Esas hakkındaki mütalaada, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. hakkında 41 yıla, T.Y.Z. hakkında ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Savcı, aynı dosyada "basit yaralama" suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Şahin Çakır, Hakkı Can Çakır ve Eyyüp Demir hakkında ise isnat edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesini talep etti.

Alınan bilgiye göre mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Nisan'a bıraktı.

Annesi ve kız kardeşine sözlü tacizde bulundukları belirtilen kişilerle çıkan kavgada öldürülmüştü

Olay, 10 Ağustos 2025'te, Keçiören Etlik Mahallesi, Adnan Yüksel Caddesi'nde yaşandı. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın, annesi ve kız kardeşi, dükkandan eve giderken merdivende oturan iki kişiyle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Kız kardeşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hakan Çakır ile iki kişi arasında kavga çıktı. Çakır ailesi ile diğer kişilerin yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada, Hakan Çakır bıçaklanarak öldürülmüş, Hakan Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA