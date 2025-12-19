Haberler

İzmir'de kooperatif mağdurlarından eski CHP İl Başkanı Aslanoğlu'nun açıklamasına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'deki konut projesinin ilerlememesi üzerine kooperatif üyeleri, eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Ali Alpyavuz, mağduriyetlerin göz ardı edildiğini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Gaziemir ilçesinde başlattığı konut projesi ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahipleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında yargılanan eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kooperatif modeline ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı?Ali?Alpyavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Aslanoğlu'nun "el birliği ile güzelim modelin anasını ağladık" şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

Bu ifadelerin kooperatif modeliyle yaşanan mağduriyetleri örtbas ettiğini, sorumluluğu belirsizleştirdiğini ve kamu vicdanını yaraladığına savunan Alpyavuz, "Kooperatif modeli anası ağlayan model değildir. Anası ağlayan, yıllardır birikimini, umudunu ve geleceğini bu projelere bağlayan binlerce kooperatif üyesidir. Bugün hala kamuoyunda sanıkların arasındaki bürokratların, yöneticilerin ve soyut kavramların mağduriyeti tartışılırken gerçek mağdurlar bilinçli bir şekilde yok sayılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Alpyavuz, kooperatif üyelerinin uzun yıllardır mağduriyet yaşadıklarını, buna rağmen CHP'li milletvekillerin kendilerine ulaşmadıklarını öne sürdü.

Kooperatif meselesinin şahıs odaklı olmadığını aktaran Alpyavuz, şunları kaydetti:

"Artık yapılması gereken bellidir. Siyasi polemik üretmek değil, suçu başkalarına atmak değil, gerçekleri çarpıtmak hiç değil. Yapılması gereken kurumların kendi hatalarını açıkça kabul etmesi ve yıllardır mağdur edilen kooperatif üyelerinin zararlarını derhal ve somut biçimde gidermesidir. Her açıklama, her demeç ve her model vurgusu, mağdurların öfkesini büyütmekten ve kamu vicdanındaki yarayı derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Mağduriyetlerimizle, belgelerimizle ve taleplerimizle buradayız. Gerçekler kabul edilene kadar da susmayacağız."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor

Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
title