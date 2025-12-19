İzmir'de kooperatif mağdurlarından eski CHP İl Başkanı Aslanoğlu'nun açıklamasına tepki

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Gaziemir ilçesinde başlattığı konut projesi ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahipleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında yargılanan eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kooperatif modeline ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı?Ali?Alpyavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Aslanoğlu'nun "el birliği ile güzelim modelin anasını ağladık" şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

Bu ifadelerin kooperatif modeliyle yaşanan mağduriyetleri örtbas ettiğini, sorumluluğu belirsizleştirdiğini ve kamu vicdanını yaraladığına savunan Alpyavuz, "Kooperatif modeli anası ağlayan model değildir. Anası ağlayan, yıllardır birikimini, umudunu ve geleceğini bu projelere bağlayan binlerce kooperatif üyesidir. Bugün hala kamuoyunda sanıkların arasındaki bürokratların, yöneticilerin ve soyut kavramların mağduriyeti tartışılırken gerçek mağdurlar bilinçli bir şekilde yok sayılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Alpyavuz, kooperatif üyelerinin uzun yıllardır mağduriyet yaşadıklarını, buna rağmen CHP'li milletvekillerin kendilerine ulaşmadıklarını öne sürdü.

Kooperatif meselesinin şahıs odaklı olmadığını aktaran Alpyavuz, şunları kaydetti:

"Artık yapılması gereken bellidir. Siyasi polemik üretmek değil, suçu başkalarına atmak değil, gerçekleri çarpıtmak hiç değil. Yapılması gereken kurumların kendi hatalarını açıkça kabul etmesi ve yıllardır mağdur edilen kooperatif üyelerinin zararlarını derhal ve somut biçimde gidermesidir. Her açıklama, her demeç ve her model vurgusu, mağdurların öfkesini büyütmekten ve kamu vicdanındaki yarayı derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Mağduriyetlerimizle, belgelerimizle ve taleplerimizle buradayız. Gerçekler kabul edilene kadar da susmayacağız."