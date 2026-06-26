Altında 7 ay sonra bir ilk! Uzmanlardan yatırımcıyı tedirgin eden tahmin

Ons altın, güçlü dolar ve Fed'in faiz artırımı beklentileriyle Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4 bin doların altını test etti. Haftalık kayıp yüzde 4'e yaklaşırken, uzmanlar düşüşün devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına hız vereceği beklentisi ve güçlenen dolar endeksiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Spot altın, güne sert düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,9 değer kaybederek ons başına 3.991,49 dolara kadar geriledi. ABD vadeli altın sözleşmeleri ise ağustos teslimatları için yüzde 1 kayıpla 4.007,30 dolardan işlem gördü. Gram altın da yüzde 0,3 değer kaybederek 6 bin lira seviyesinde seyretti.

KASIM 2025'TEN BU YANA BİR İLK

Ons altın, çarşamba gününden bu yana Kasım 2025'ten beri ilk kez psikolojik sınır olarak görülen 4 bin dolar seviyesinin altını test etti. Haftalık bazda yüzde 4'e yakın değer kaybeden altında, üst üste dördüncü haftada da düşüş trendi öne çıktı.

UZMANDAN KORKUTAN TAHMİN

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Fed'in şahin adımlarının hızla fiyatlanmasının ABD dolarında güçlü bir yükseliş yarattığını belirtti. Wong, bu durumun altın fiyatlarında aşağı yönlü kırılmayı tetiklediğini söyledi. Wong'a göre, ocak ayında görülen tarihi zirveden bu yana devam eden düzeltme süreci uzun vadede 3.400 dolara kadar uzanabilir.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE ENFLASYON BASKISI

Altın fiyatları, ABD-İran savaşıyla artan küresel enflasyon endişeleri ve buna bağlı faiz artırımı beklentileri nedeniyle 29 Ocak'taki 5.594,82 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti. ABD'de mayıs ayında enflasyonun son 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4'ün üzerine çıkması da piyasalardaki faiz beklentilerini güçlendirdi.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI BASKILIYOR

ABD dolar endeksi, Mayıs 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyrini sürdürerek üst üste ikinci haftalık kazancına yöneldi. Doların güçlenmesi, diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirirken, yüksek faiz ortamında getirisiz varlık olan altının cazibesini azaltıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalarda, Fed'in yıl içinde toplam üç kez faiz artıracağı beklentisi öne çıkıyor. Eylül ayında faiz artırımı ihtimali ise yüzde 64 olarak fiyatlanıyor. Bu beklenti, altın üzerindeki satış baskısını artıran ana unsur olarak görülüyor.

GÜMÜŞ VE DİĞER METALLER DE DÜŞTÜ

Satış dalgası yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 3,2 düşüşle 56,01 dolara gerilerken, platin yüzde 2,4 kayıpla 1.563,20 dolara, paladyum ise yüzde 1,6 düşüşle 1.165,93 dolara indi. Değerli metaller haftayı genel olarak kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haberler.com