HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın alıkonulmasına tepki

HAK-İŞ üyeleri, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın İsrail askerlerince alıkonulmasını İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto etti. Gösteride İsrail bayrağı yakıldı, Arslan ve Fatma Zengin'in serbest bırakılması istendi.

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, İsrail askerleri tarafından uluslararası sularda alıkonulmasına İsrail'in Büyükelçiliği konutu önünde tepki gösterdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde basın açıklaması yaptı. 'Katil İsrail, iş birlikçi ABD', 'Yaşasın Filistin mücadelemiz', 'Mahmut Arslan onurumuzdur' ve 'Fatma Zengin yalnız değildir' sloganları atan gruptakiler, İsrail bayrağı yakarak tepkilerini gösterdi.

Grup adına açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkan Vekili ve Öz Sağlık İş Genel Başkanı Devlet Sert, "Buradan Siyonist İsrail'e bir kez daha sesleniyoruz; yükü ekmek, yükü ilaç, yükü kendi vicdanı olan bu merhamet ve insanlık yolcularının önünü kesemezsiniz. Bugün gözaltına alır, gemilerini batırabilir, yardımların ulaşmasını önleyebilirsiniz ama tüm insanları öldüremezsiniz. Tüm dünyayı hapse atamazsınız, vicdanları yok edemezsiniz. Bu gönül elçilerini yolundan döndüremezsiniz. Büyük HAK-İŞ teşkilatı olarak buradan güçlü bir şekilde haykırıyoruz, Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin başta olmak üzere, gönül elçilerinin tamamını derhal koşulsuz şartsız serbest bırakın" dedi.

