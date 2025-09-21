HAK-İŞ'ten Dünya Barış Günü Mesajı: Gazze için Uluslararası Dayanışma Çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "BM başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, devletleri, sivil toplum örgütlerini, insan hakları savunucularını, vicdan sahibi herkesi zulümlere sessiz kalmamaya, Gazze başta olmak üzere dünyamızda kalıcı barışı sağlamak için etkili adımlar atmaya ve ortak irade oluşturmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın pek çok yerinde darbeler, terör ve savaşlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

HAK-İŞ olarak savaşları, soykırımları, zulümleri, vahşetleri lanetlediklerini belirten Arslan, "Dünyada kalıcı barışın hakim olmasını istiyoruz. Özellikle, yalnız ve çaresiz bırakılan, sistematik şekilde soykırıma uğrayan Filistin ve Gazze'de barış kazanana kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz." görüşünü paylaştı.

Dünya Barış Günü'nün, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından insanlığa barışın vazgeçilmez olduğunu hatırlatmak için ilan edilmiş önemli bir gün olduğunu kaydeden Arslan, "Ancak bugün hala Gazze'den Yemen'e, Doğu Türkistan'dan Afrika'ya, Arakan'dan Afganistan'a kadar birçok coğrafyada çocuklar ölmekte, masumlar katledilmekte, insanlar yerlerinden edilmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"Mazlumların uğradığı zulümlere son verilmesini istiyoruz"

Barışın, sadece silahların susması değil, adaletin, eşitliğin ve insan onurunun kazanması anlamına geldiğini vurgulayan Arslan, özellikle Filistin ve Gazze'de yaşananların insanlık onurunu ayaklar altına aldığını, vicdanları derinden yaraladığını kaydetti.

Gazze'de yaşanan katliamın, bütün dünyanın gözleri önünde süren bir insanlık dramı olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Binlerce masumun hayatını kaybettiği bu soykırıma karşı sessiz kalmak, insanlığın ortak değerlerinin inkarıdır. Katil Netanyahu ve savaş kabinesinin Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmak, insani yardımların ulaştırılması ve Mavi Marmara gemisinin görevini tamamlamak üzere yola çıkan Madleen, Hanzala ve son olarak da Sumud Filosu girişimlerini sonuna kadar destekliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden bir araya gelerek yola çıkan aktivistlerin yer aldığı, adı insani yardım olan ama gönüllerde vicdan taşıyan Sumud Filosu gemilerinin Gazze limanına ulaşması en büyük temennimizdir. BM başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, devletleri, sivil toplum örgütlerini, insan hakları savunucularını, vicdan sahibi herkesi bu zulümlere sessiz kalmamaya, Gazze başta olmak üzere dünyamızda kalıcı barışı sağlamak için etkili adımlar atmaya ve ortak irade oluşturmaya davet ediyoruz."

Arslan, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların uğradığı zulümlere son verilmesini, demokrasinin, adaletin ve barışın galip gelmesini istediklerinin altını çizerek, "Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.